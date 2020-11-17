В Свердловской области на борьбу с последствиями пандемии потратили почти 15 миллиардов

Губернтаор рассказал сколько потратили на борьбу с последствиями коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на борьбу с последствиями пандемии уже потратили 14,9 миллиардов рублей. При этом доходы региона из-за коронавируса сократились на 6,5 %. Об этом сообщил на заседании Заксобрания глава региона Евгений Куйвашев. По словам губернатора, 5,7 миллиардов рублей были выделены из областного бюджета, остальная часть суммы - деньги из федерального бюджета.

Только на выплаты семьям с детьми, введенным еще в начале пандемии, было направлено 18 миллиардов рублей. По данным озвученным губернатором, выплаты получили более 78 тысяч малоимущих семей, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Кроме того 5,7 миллиардов рублей выплатили уральцам, вставшим на учет по безработице. На перепрофилирование и оснащение коек для пациентов с коронавирусом потратили около 2,3 миллиардов рублей. 5,8 миллиардов получили медики в качестве премий за работу с коронавирусом.