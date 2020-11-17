Судебные приставы за долги арестовали усадьбу свердловчанки

Женщина оплатила долги по налогам только после визита приставов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме судебные приставы за долги арестовали усадьбу. Местная жительница не платила налоги, и накопила долг в 260 тысяч рублей. Как рассказали в УФССП России по Свердловской области, деньги сначала начали списывать с банковских счетов свердловчанки, но списать удалось только восемь тысяч рублей. Этого было недостаточно, чтобы погасить долг.

- Судебным приставом-исполнителем принято решение об аресте имущества должника в виде усадьбы площадью 1.5 тысячи квадратных метров, расположенной в коттеджном поселке, - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Не захотев расставаться с имуществом, женщина погасила задолженность по налогам. После визита приставов она отплатила всю сумму.