Фото: департамент здравоохранения Москвы

В Екатеринбург для помощи в борьбе с COVID-19 едут московские медики. Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения. В составе бригады инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Возглавил ее врач-хирург госпиталя для ветеранов войн №1 департамента здравоохранения Москвы Сергей Андреев. Ранее он руководил бригадами врачей, которые помогали медикам в Забайкальском крае, Удмуртии и на Камчатке.

- Все специалисты имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров и поликлиник: городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского (Зеленоград), детской инфекционной клинической больницы №6, городской клинической больницы №29 имени Н.Э. Баумана, а также консультативно-диагностического центра №121 Департамента здравоохранения Москвы, - рассказали в московском департаменте здравоохранения

Также там отметили, что медики укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. Специалисты едут в Екатеринбург, чтобы поделиться опытом и помочь отработать методики лечения. Кроме того московские медики проверят эпидемиологическую безопасность лечения пациентов с коронавирусом, распределение потоков пациентов и разграничения красных и зеленых зон в стационарах.

По словам московского здравоохранения, такая практика выезда специалистов в регионы используется с мая 2020 года.