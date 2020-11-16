В Екатеринбурге часть школьных классов и групп в детских садиках закрывают на карантин

Школьники отправились на дистант сразу после каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 ноября несколько школ Екатеринбурга ушли на дистанционное обучение, не успев вернуться с продолжительных каникул. Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в городе на удаленку перевели девять классов в семи школах.

- Также из-за неблагополучной обстановки с СOVID-19 закрываются и группы в детских садах, уже известно о 49 случаях закрытия групп в 40 дошкольных учреждениях, 39 групп из 29 садов отправили домой в связи с ОРВИ, - сообщила в департаменте образования.

Ранее сообщалось, что учащиеся начальной школы и пятые классы будут учиться в привычном режиме, остальных отправили на дистант. Однако с этого понедельника по приказу губернатора в школы вывели 11 классы: им нужно готовиться к экзаменам.