Расследованием гибели школьника занимается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после смерти школьника, который покончил с собой из-за того, что мама забрала у него вейп, завели уголовное дело. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, речь идет о 110-й статье УК РФ (Доведение до суицида). Но дело пока безфигурантное. Также силовик уточнил, что дела о детских суицидах стоят на особом контроле в Москве и расследуются тщательным образом.

Правда, оснований предполагать, что смерть мальчика была криминальной, у следователей пока нет. Впрочем расследование дела продолжается.