В Екатеринбурге с молотка пустят счастливую клюшку Коваржа и перчатки Тайсона

Фото: Instagram Якуба Коваржа

«Екатеринбургская ассамблея» 4 декабря проведет благотворительный онлайн-аукцион. Первым лотом, выставленным, на торги станет клюшка вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа с автографом спортсмена. С ней он отыграл прошлый год в континентальной хоккейной лиге, победил в 38 встречах и установил рекорд среди вратарей по числу побед в сезоне. Стартовая цена хоккейной экипировки составляет 30 тысяч рублей.

Также участники аукциона могут выкупить перчатки с автографом легендарного американского боксера Майка Тайсона. Лот предоставила Академия единоборств РМК. В 2018 году спортсмен приезжал в Екатеринбург, тогда же он и подписал перчатки. Начальная стоимость не сообщается, однако известно, что минимальный шаг аукциона – 5 тысяч рублей. Участники аукциона могут побороться за клюшку и перчатки одновременно. По словам организаторов, лоты будут пополняться.

Все собранные средства передадут на благотворительность. В этом году их получит школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна в Верхней Пышме. Там планируется капитальный ремонт медицинского отделения школы, закупка медицинской мебели, а также оборудование для работы узких специалистов.