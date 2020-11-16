В Свердловской области назначили главу центра управления регионом

К своей деятельности центр управления регионом приступит с 23 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителем центра управления Свердловской области стал Илья Захаров. Официально он вступил в свою должность сегодня, 16 ноября. До этого чиновник год работал в городской администрации и отвечал за обращения граждан к органам власти. Также он 12 лет руководил избирательной комиссией Екатеринбурга.

Центры управления регионом создаются по поручению президента России Владимира Путина. Они должны мониторить и анализировать информацию о настроениях жителей, собирать жалобы и предложения не только с официальных сайтов ведомств или горячих линий, но и из социальных сетей.

Центр управления регионом официально создан в Свердловской области на прошлой неделе. К своей деятельности он приступит с 23 ноября.