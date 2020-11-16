На Урале врачей переобучат и отправят лечить пациентов с коронавирусом

Переобучение пройдут 34 специалиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи-стажеры, медсестры и непрофильные специалисты отправятся на работу в госпитали с коронавирусными пациентами. Такой приказ подписал Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Согласно документу, медработники за 36 часов пройдут специальное переобучение.

- Краткосрочное обучение будет контролироваться врачами-анестезиологами, реаниматологами, врачами-инфекционистами, врачами-пульмонологами, старшими медицинскими сестрами или специалистами со средним медицинским образованием, имеющими сертификат специалиста, - говорится в приказе.

Всего на работу с ковидными больными отправят 34 врачей из разных точек региона. Специалисты приедут из Свердловского областного центра по профилактике СПИД, Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, Кировградской городской больницы, Невьянской городской больницы, городской больницы № 4 Нижнего Тагила, Демидовской больницы Тагила, из филиала Свердловского онкодиспансера в Тагиле, Свердловской областной клинической больницы № 1, центральной городской больницы № 24, областной клинической больницы № 1, областной детской клинической больницы.