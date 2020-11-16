Вакансия в Екатеринбурге вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых в стране

Потенциальному работнику готовы платить 250 тысяч рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакансия frontend-разработчика в Екатеринбурге вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых в России по итогам ноября. Потенциальному работнику готовы платить 250 тысяч рублей в месяц. Frontend-разработчик занимается дизайном интернет-ресурсов, в его обязанности входит работа над той частью сайта, что видит пользователь. Вакансия не предполагает удаленный формат. Об этом сообщает hh.ru, который помогает найти работу любой категории.

- 12 процентов вакансий, открытых на данный момент в Свердловской области, предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. По России в целом доля таких вакансий существенно не отличается и составляет 14 процентов, - сообщает руководство пресс-службы hh.ru на Урале.

Вторая волна пандемии коронавируса негативно повлияла на рынок труда по всей стране: количество вакансий сократилось, спрос на персонал снизился.