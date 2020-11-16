Гулял один 40 минут: в Свердловской области из-за самовольного ухода трехлетнего малыша оштрафовали детский сад

Ребенок 40 минут гулял один без взрослых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде прокуратура добилась привлечения к ответственности сотрудников детского сада, не доглядевших за трехлетним малышом. Как рассказали в ведомстве, это произошло еще 30 сентября. Ребенок самостоятельно ушел из МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка» в пять часов вечера.

- Сотрудники прокуратуры установили, что воспитателем ребенок оставлен без контроля в ходе прогулки, после чего он самовольно покинул детский сад. Воспитатель, сотрудники детского сада в течении 40 минут осуществляли поиск ребенка самостоятельно, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Руководитель садика не сообщила ни родителям, ни в полицию о том, что малыш ушел из садика. Ребенок 40 минут гулял один по улицам и даже перешел дорогу, где его заметил случайный прохожий. Мужчина сообщил о ребенке сотрудникам полиции.

В итоге детский сад привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того воспитателю и заведующей дошкольного учреждения сделали выговор.