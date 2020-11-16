В Екатеринбурге открыли выставку, посвященную 60-летию Свердловской детской железной дороги

Автор фото: Татьяна Доукша

В Музее истории Екатеринбурга открыли выставку «Дорога детства», посвященную 60-летию Свердловской детской железной дороги. На ней можно посмотреть архивные фотографии 1960-1965 годов из альбомов юных железнодорожников, хранившихся в архиве СДЖД и снимки из коллекции Государственного архива Свердловской области.

- За шесть десятилетий через неё прошли более 48 тысяч ребят Екатеринбурга и области. Многие из них впоследствии связали свою жизнь с большой железной дорогой. В 1960-е годы выпускники и юные железнодорожники оформляли альбомы о себе и о Малой Свердловской железной дороге, - рассказали в МИЕ.

Автор фото: Татьяна Доукша.

В день открытия выставку посетили бывшие и настоящие ученики и работники Детской железной дороги. Экскурсию им провел куратор выставки, сотрудник Музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги Валерий Шестаков.

Выставка была открыта в рамках проекта «Екатеринбург – город семи районов». Она будет работать до 13 декабря в Музее истории Екатеринбурга по адресу: улица Карла Либкнехта, 26.