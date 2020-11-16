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В центре Екатеринбурга на месте снесенного дома, где погиб ребенок, будет сквер

Демонтаж строения на улице Бажова завершат к середине декабря
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На месте сгоревшего дома появится небольшой сквер

На месте сгоревшего дома появится небольшой сквер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Бажова на месте дома №219, которые снесут к 15 декабря, появится общественная зона для прогулок – небольшой сквер.

По информации пресс-службы мэрии Екатеринбурга, земельный участок на месте этого старого двухэтажного дома принадлежит муниципалитету, поэтому создание сквера здесь допустимо, но пока нет проекта планировки территории.

Напомним, что в середине августа 2016 года двухэтажный дом сгорел. В коридоре во время пожара спасатели обнаружили 12-летнего мальчика без сознания. Ребенка госпитализировали, но вы больнице он скончался.

Строительство и ремонт