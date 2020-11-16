Сохранил конкурентные позиции: УБРиР вошел в рейтинг Markswebb по тарифам для бизнеса

В гонке тарифов УБРиР сохраняет конкурентные позиции — банк уже несколько лет попадает в рейтинг и демонстрирует достойные результаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты аналитического агентства Markswebb изучили, как пандемия отразилась на стоимости тарифов для малого и среднего бизнеса, и составили рейтинг банков с лучшими предложениями для предпринимателей на вторую половину 2020 года. Примечательно, что в гонке тарифов УБРиР сохраняет конкурентные позиции — банк уже несколько лет попадает в рейтинг и демонстрирует достойные результаты. Отметим, что в исследовании Markswebb участвуют 17 крупнейших банков. Всего на 1 ноября 2020 года в России насчитывается более 400 кредитных организаций.

Тариф УБРиР «Промо» вошел в топ-15 самых выгодных для начинающего бизнеса в Москве. Это предложение было создано для сезонного бизнеса, а также для компаний, которые на старте еще не определили, насколько активно они будут проводить операции по счету. В рамках этого тарифа обслуживание счета, внутрибанковские платежи, налоговые и бюджетные перечисления, а также использование интернет-банка Light бесплатны.

Также одним из выгодных тарифов для торговых точек с эквайрингом и для B2B компаний в Москве был назван «Бизнес-класс 3-6-12». Тариф занял 7 и 8 строчки рейтинга соответственно. Одним из изменений в тарифе стало то, что выпуск корпоративной карты теперь входит в стоимость пакета. Ранее эта опция предоставлялась за 490 рублей. Комплексное пакетное обслуживание будет стоить предпринимателю в 2 раза дешевле, чем покупка всех сервисов по отдельности. В пакеты «Бизнес-класс», помимо универсальной карты, входят 100 межбанковских платежей партнерам ежемесячно и SMS-информирование.

Напомним, в предыдущем рейтинге аналитики Markswebb также оценили тарифы банка «Промо» и «Бизнес-класс 3-6-12».