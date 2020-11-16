среди предложенных мэрией вариантов есть и летний парк "Уралмаш" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия предложила екатеринбуржцам выбрать, какие парки благоустроят в 2022 году. С сегодняшнего дня горожане могут проголосовать на сайте администрации за территорию, которую необходимо, по их мнению, реконструировать или предложить свой вариант.

- В последующем ожидает другая процедура, которая будет проведена в 2021 году. Это будет рейтинговое голосование путем повторного голосования, но уже исключительно тех пяти объектов, которые будут выявлены в ходе сбора предложений. Мы выберем один объект, который наберет самое большое количество предложений и он будет включен в муниципальную программу, - рассказала председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Вот семь вариантов, которая предлагает для реконструкции мэрия:

- летний парк «Уралмаш»,

- сад имени Вайнера (располагается за Свердловской филармонией),

- парк имени 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной,

- парк на улице Чкалова,

- сквер на Опалихинской,

- Преображенский парк (улица Академика Сахарова в Академическом),

- Солнечная аллея в микрорайоне Солнечный.

Проголосовать и внести предложения можно будет до 15 декабря.