среди предложенных мэрией вариантов есть и летний парк "Уралмаш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия предложила екатеринбуржцам выбрать, какие парки благоустроят в 2022 году. С сегодняшнего дня горожане могут проголосовать на сайте администрации за территорию, которую необходимо, по их мнению, реконструировать или предложить свой вариант.
- В последующем ожидает другая процедура, которая будет проведена в 2021 году. Это будет рейтинговое голосование путем повторного голосования, но уже исключительно тех пяти объектов, которые будут выявлены в ходе сбора предложений. Мы выберем один объект, который наберет самое большое количество предложений и он будет включен в муниципальную программу, - рассказала председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Вот семь вариантов, которая предлагает для реконструкции мэрия:
- летний парк «Уралмаш»,
- сад имени Вайнера (располагается за Свердловской филармонией),
- парк имени 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной,
- парк на улице Чкалова,
- сквер на Опалихинской,
- Преображенский парк (улица Академика Сахарова в Академическом),
- Солнечная аллея в микрорайоне Солнечный.
Проголосовать и внести предложения можно будет до 15 декабря.