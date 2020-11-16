Владелец чебуречной поддерживал флешмоб рестораторов в марте, когда пандемия только началась Фото: страница Антона Чурбанова ВКонтакте

Легендарная чебуречная в центре Екатеринбурга не выдержала кризисное время пандемии коронавируса. Владелец «Время-Ч» Антон Чурбанов сообщил в соцсетях о закрытии заведения.

- Пришла пора попрощаться с «Время-Ч». 5 лет восхитительных воспоминаний. Пока, - написал он на своей стене ВКонтакте.

Напомним, что владельца чебуречной вызвали на допрос за то, что он кормил протестующих у театра Драмы во время майских беспорядков в сквере. Следователи позвонили маме Антона Чурбанова и сказали, что если он не выйдет на связь, то они приедут по месту прописки. В итоге владелец чебуречной посоветовался с адвокатом и ждал повестки. Сам Антон не видел повода для допроса, ведь по его мнению он ничего плохого не сделал.

- Это был не пиар, ни какая-то акция. Я просто хотел накормить людей. Я не поддержал ни ту, ни другую сторону. Конечно, я как житель города переживал, когда весь этот беспредел происходил в сквере, - рассказывал владелец чебуречной.

Тогда Антона поддержал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он призывал екатеринбуржцев на своей странице в Instagram, поддержать земляка.

- Считаю, что надо поддержать Антона и его заведение в этой ситуации, так же как Антон поддержал екатеринбуржцев, когда это было надо. Тем более, что кормят у него хорошо, чебуреки вкусные и порции большие, - писал тогда Евгений Ройзман.