Роспотребнадзор оштрафовал больницу №1 в Нижнем Тагиле за нарушения «коронавирусных» правил

В медучреждении «забыли» передать данные о заболевших в Роспотребнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городская больница №1 в Нижнем Тагиле пыталась обжаловать в областном суде решение о ранее назначенном штрафе за несоблюдение «коронавирусных» мер. Медучреждению нужно было выплатить 100 тысяч рублей за нарушения, которые Роспотребнадзор обнаружил еще в июле. Сотрудники медучреждения не предоставили в надзорное ведомство 16 извещений о заболевших COVID-19. Кроме того больница не предоставила сведения о проведении обследования на коронавирус женщины, в отношении которой было вынесено постановление об обязательной изоляции.

И это еще не все нарушения - сотрудники Роспотребнадзора не нашли в медкартах информацию о проведении дезинфекции.

- Санитарными правилами предусмотрена обязанность медицинской организации по проведению текущей дезинфекции в очаге заболевания. Это предполагает и проведение инструктажа по правильному проведению дезинфекции, в том числе по обработке посуды, предметов мебели и обихода, постельного белья, рук, уборке помещений, где находится больной и так далее. Информация об этом должна содержаться в медицинской карте амбулаторного больного, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и решил, что в медучреждении не приняли все зависящие от них меры по соблюдению «коронавирусных» мер и оставили постановление судьи Дзержинского районного суда Нижнего Тагила без изменений.