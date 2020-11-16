В середине недели в Нижний Тагил придет похолодание

В Нижнем Тагиле ожидается похолодание. Фото: Лев Истомин

В Нижний Тагил в середине недели придет похолодание, а к выходным снова придет потепление.

В понедельник, 16 ноября, в уральском городе – 10 градусов, к ночи немного потеплеет до – 8. Осадков не ожидается.

Во вторник, 17 ноября, в Нижнем Тагиле будет -1 … -3 градуса, возможен небольшой снег.

В среду, 18 ноября, в городе похолодает до – 10 градусов, а ночью будет – 11. Осадков в этот день также не ожидается. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на местных синоптиков.

В четверг, 19 ноября, в Нижнем Тагиле вновь немного потеплеет: днем ожидается – 5 градусов, а ночью будет еще теплее – до – 3. При этом, порывы западного ветра будут достигать 16 метров в секунду.