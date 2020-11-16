Ударил кулаком в голову: екатеринбуржца отправили в колонию за нападение на инспектора ПДН

Сотрудница полиции пришла к екатеринбуржцу домой, чтобы провести проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за нападение на сотрудницу полиции.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в конце мая 2020 года инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 13 для проведения доследственной проверки пришла в одну из квартир в доме на Щербакова. Сотрудницу полиции застал пришедший домой пьяный опьянения хозяин - Денис Детков.

- Для Деткова было очевидно, что инспектор является сотрудницей полиции и находится при исполнении должностных обязанностей. При этом Детков нанес инспектору удар кулаком в область головы, от чего сотрудница полиции испытала физическую боль, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Чкаловский районный суд признан Дениса Деткова виновным по статье «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».