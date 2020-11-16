Органный концерт, Пушкинская «Метель» и Фестиваль Дениса Мацуева: афиша Свердловской филармонии с 16 по 22 ноября

Орган плюс Фото: Свердловская филармония

Публикуем афишу ближайших концертов Свердловской филармонии.

16 ноября, понедельник, 19:00, 6+

Орган плюс

Одни из самых популярных органных концертов – те, где орган звучит в дуэте с другими инструментами. В этот раз вместе с органистом Свердловской филармонии Тарасом Багинцом на сцену филармонии выйдут артистки Уральского молодёжного симфонического оркестра Юлия Полянскова (скрипка) и Маргарита Шубина (флейта), и концертмейстер группы виолончелей Уральского филармонического оркестра Наталия Кабилькова.

Светлана Замараева Фото: Свердловская филармония

17 ноября, вторник, 19:00, 6+

Пушкин – Свиридов «Метель»

Уральский филармонический оркестр

Светлана Замараева (художественное слово)

В этом концерте знаменитое слово соединится с прекрасной и всем знакомой музыкой. В этом концерте знаменитое слово соединится с прекрасной и всем знакомой музыкой. Пушкинскую «Метель» читает известная екатеринбургская актриса Светлана Замараева, а музыка Георгия Свиридова звучит в исполнении Уральского филармонического оркестра. Кстати, такие концерты — отличная возможность открыть подросткам другой взгляд на школьную программу по литературе.

Фестиваль Дениса Мацуева Фото: Свердловская филармония

18 - 20 ноября, 19:00, 6+

Фестиваль «Денис Мацуев представляет…»

В Екатеринбурге состоится V Фестиваль Дениса Мацуева. Впервые проект проходит осенью – он оказался в числе перенесенных на более поздние сроки из-за пандемии. В остальном фестиваль останется верен традициям и генеральной идее – поиск, открытие и поддержка юных талантов. Он сохранит каноническую форму: совместный концерт Маэстро и одаренных детей в сопровождении оркестра на открытии (18 ноября), сольная программа пианиста (19 ноября) и джазовый вечер Дениса Мацуева в кругу друзей на закрытии фестиваля.