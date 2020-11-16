Угрожал и требовал семь миллионов: екатеринбуржца приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство

Мужчина, обвиняемый в вымогательстве, два год скрывался от суда

В Екатеринбурге местного жителя приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима за вымогательство. По версии следствия ранее неоднократно судимый Руслан Сефибеков вместе с товарищем угрожал и требовал от мужчины передать 7 миллионов рублей, пишет ИА «Уральский меридиан». Обвиняемый знал, что тот от кого он требует деньги собирался организовать фиктивное преступление, чтобы получить деньги предпринимателей.

- Используя данные сведения и вымышленный предлог о якобы имеющемся долге потерпевшего перед «криминальными авторитетами», они стали требовать от него передачи денежных средств, используя нож и угрожая применением насилия последнему и его близким, - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело в суде рассматривалось более двух лет из-за того, что обвиняемый перед окончанием судебного следствия скрылся от суда и два года находился в розыске. Вину Руслан Сефибеков в совершении преступления не признал и заявил, что потерпевший его оговаривает.

Кроме лишения свободы мужчине назначили штраф в 50 тысяч рублей с ограничением свободы на срок два года.