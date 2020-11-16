Спасатели справились с огнем за две минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за ночь пожар произошел в двух многоквартирных домах. Первое сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в Алапаевске с улицы Толмачева в 01:24.

- На площади четыре квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 20 человек, в том числе пять детей. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава.

Второй пожар произошел в 04:21 в городе Артемовском на улице Свободы. На площади шесть квадратных метров также как в первом случае загорелось домашнее имущество в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава.

В обоих случаях спасатели справились с огнем за две минуты.