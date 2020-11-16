В Свердловскую область снова идет потепление

В ближайшие дни в регионе будет без существенных осадков, а термометры днем покажут температуру не ниже девяти градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают свердловчанам небольшое потепление. Самая холодная сегодняшняя ночь с температурой минус 27 градусов уже позади. В ближайшие дни в регионе будет переменная облачность без существенных осадков, а термометры днем покажут температуру не ниже девяти градусов.

Сегодня, в понедельник, 16 ноября днем еще будет немного морозно – до минус 12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 14 градусов. А вот со вторника, 17 ноября станет потеплее – синоптики обещают от минус 2 до минус 7 градусов.

Ночью со вторника на среду температура воздуха составит от минус 7 до минус 12 градусов, днем, 18 ноября воздух прогреется до минус 4, минус 9 градусов.