Папа разрешил: на Урале 14-летний школьник катался на машине в лесу и влетел в дерево

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

В минувшую полночь 14-летний школьник из Екатеринбурга попал в серьезное ДТП недалеко от поселка Дружинино Нижнесергинского района. Авария произошла в лесу.

Как выяснилось, подросток с разрешения отца взял его автомобиль и уехал кататься в лес. Не справившись с управлением, парень съехал с дороги и влетел в дерево.

На место оперативно были вызваны сотрудники ГИБДД, которые обнаружили автомобиль «Рено Логан» в 350 метрах от дома №60 по улице Свободы в Дружинино. Школьник в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего после удара получил перелом правого плеча. Его госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Отец пострадавшего мальчика пояснил, что он с семьей живет в Екатеринбурге. В Дружинино он позволил сыну сделать круг по поселку, несмотря на то, что опыта вождения у парня почти не было, ни говоря о документах на право вождения.

Теперь главе семейства грозит штраф до 30 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, решается вопрос о постановке школьника на профилактический учет в ПДН по месту жительства. Об этом информирует УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.