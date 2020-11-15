В Нижнем Тагиле из-за задымления эвакуировали посетителей ТЦ

Дым из печи наделал много шуму в воскресное утро. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле воскресное утро в одном из торговых центров по улице Садовая началось с массовой эвакуации посетителей.

Тревожное сообщение поступило в пожарную службу в 10:44 утра. Как выяснилось, в кафе, распложенном возле торгового пища в тандырной печи пригорела пища, из-за чего возникло сильное задымление. По вентиляции дым распространился в помещении торгового центра.

Спасатели эвакуировали из ТЦ 62 человека, включая двоих детей. Никто в ходе инцидента не пострадал. На место ЧП выезжали 20 спасателей и 6 единиц пожарной техники. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВС по Свердловской области.