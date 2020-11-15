Ледовый городок в Нижнем Тагиле останется без традиционной горки и аттракционов

Городок построят на прежнем месте, но в усеченном варианте. Фото: Лев Истомин

На этой неделе в Екатеринбурге активно обсуждали заявление главы города Александра Высокинского о том, что на Новый год уральская столица останется без Ледового городка. Вместо него установят елку и поставят несколько палаток, где будут продавать горячий чай, кофе и булочки.

Через несколько дней схожее заявление сделали в мэрии второго по величине города Свердловской области – Нижнего Тагила. Здесь на Театральной площади все-таки появится Ледовый городок, однако он останется без традиционной большой горки, которую каждый год размещают недалеко от Драмтеатра. Не будет и аттракционов. Все это необходимо, чтобы избежать большого скопления жителей в период пандемии коронавируса.

Также в городке не будет сцены, однако останется яркое световое оформление, будут размещены пункты общественного питания, где можно будет согреться и перекусить.