После смертельного ДТП на окраине Екатеринбурга в ГИБДД обратили внимание на мэрию

Иномарку выбросила в кювет. Фото: ОГИБДД МВД РФ по Екатеринбургу

В субботу, 14 ноября, около 20:30 в поселке Верхнемакарово на окраине Екатеринбурга возле дома №42 по улице Колхозная, произошло смертельное ДТП, виной которому отчасти стало бездействие городских чиновников. Дело в том, что на этом участке нет ни освещения, ни тротуара. Именно эти пункты будут прописаны в предписании, которое стражи порядка направят в мэрию Екатеринбурга.

40-летняя женщина за рулем «Ниссан Микра» ехала по Колхозной со стороны Луговой в направлении переулка Чусовской. В какой-то момент автомобиль перевернулся и вылетел в кювет.

В результате ДТП 65-летняя пассажирка, которая ехала на заднем сидении, не пристегнувшись ремнем безопасности, погибла до приезда бригады медиков.

В аварии погибла пожилая пассажирка автомобиля. Фото: ОГИБДД МВД РФ по Екатеринбургу

После ДТП место аварии обследовали сотрудники Госавтоинспекции и обратили внимание на отсутствие искусственного освещения и тротуара. Мэрии укажут на необходимость устранения этих недостатков.

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу рассказали, что на место аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города. Стражи порядка проведут тщательное расследование для установления окончательной причины аварии.