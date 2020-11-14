В одном из дом на улице Авиаторов в закрытой квартире нашли тело молодого человека

Организована доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Авиаторов сегодня, 14 ноября, в одном из домов было обнаружено тело 21-летнего молодого человека. Он находился в закрытой квартире. Сейчас сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах его смерти.

- Признаков криминальной смерти пока не усматривается, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - Для установления причины смерти проводится судмедэкспертиза. Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга проводит доследственную проверку.

По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.