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Происшествия

В одном из дом на улице Авиаторов в закрытой квартире нашли тело молодого человека

Следственной комитет организовал проверку
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Организована доследственная проверка.

Организована доследственная проверка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Авиаторов сегодня, 14 ноября, в одном из домов было обнаружено тело 21-летнего молодого человека. Он находился в закрытой квартире. Сейчас сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах его смерти.

- Признаков криминальной смерти пока не усматривается, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - Для установления причины смерти проводится судмедэкспертиза. Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга проводит доследственную проверку.

По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Криминал