«Жестко ударились»: на перекрестке Амундсена и Московской 37-й автобус попал в ДТП

Автобус остановился у светофора. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

В субботу вечером в Екатеринбурге произошла авария с участием автобуса, в котором ехали пассажиры. По словам очевидцев, на перекрестке улиц Амундсена и Московской в него врезалась иномарка. После этого автобус отнесло к светофору, где он и остановился.

- Ехали в сторону Юго-западного, - говорит один из пассажиров. - Жестко ударились, я чуть головой не ударился.

Сейчас сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах аварии.