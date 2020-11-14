В уральскую колонию прислали ведро с рыбой, в котором была спрятана посылка с телефонами

В свертках, спрятанных под рыбой, находились четыре сотовых телефона, столько же зарядных устройств и одна гарнитура. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники отдела охраны исправительной колонии №52, что в поселке Восточный, обнаружили, что кто-то попытался отправить на территорию учреждения посылку с запрещенным содержимым. Контрабанда находилась в машине «МАЗ», принадлежащей колонии.

- В кузове автомашины, в ведре с рыбой были обнаружены и изъяты полиэтиленовые свертки, - уточняют в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - При вскрытии свертков были обнаружены запрещенные предметы, а именно четыре сотовых телефона, столько же зарядных устройств и одна гарнитура.

Сейчас в колонии проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти причастных к доставке этой посылки.