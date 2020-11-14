«Не учел погодных условий»: на Урале водитель «Лады-Гранты» с женой и двумя детьми врезался в бетонное ограждение

ДТП произошло 14 ноября около 05:35 на 267 км автодороги «Пермь-Екатеринбург». Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся в Нижнесергинском районе. Там, на 267 километре Пермского тракта, водитель «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Гранта» при движении не учел погодных условий, а также выбрал скорость, не обеспечивающую контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на бетонное ограждение, разделяющее встречные потоки транспорта, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали три пассажира отечественной легковушки: 34-летняя женщина, а также девочка и мальчик, девяти и шести лет. Пострадал и сам водитель - 42-летний мужчина. Правда, отделались они все ушибами и ссадинами.

- Со своей семьей мужчина ехал в Башкирию, к родственникам, - уточняют в ведомстве. - В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Именно благодаря использованию ремней удалось избежать получения серьезных травм.