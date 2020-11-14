В Свердловской области с железнодорожных путей сошли два грузовых вагона

Архивный снимок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Свердловская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах железнодорожного происшествия, случившегося в пятницу вечером в Свердловской области. При отправлении со станции Грязновской два грузовых вагона сошли с рельс. Они были пустыми.

- Железнодорожное полотно не повреждено, пострадавших нет, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - Задержек движения пассажирских поездов нет.

В ходе проверки сотрудники транспортной прокуратуры собираются дать оценку действиям машиниста локомотива, а также состоянию железнодорожных путей.