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Происшествия

В Свердловской области с железнодорожных путей сошли два грузовых вагона

Транспортная прокуратура организовала проверку
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Архивный снимок.

Архивный снимок.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Свердловская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах железнодорожного происшествия, случившегося в пятницу вечером в Свердловской области. При отправлении со станции Грязновской два грузовых вагона сошли с рельс. Они были пустыми.

- Железнодорожное полотно не повреждено, пострадавших нет, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - Задержек движения пассажирских поездов нет.

В ходе проверки сотрудники транспортной прокуратуры собираются дать оценку действиям машиниста локомотива, а также состоянию железнодорожных путей.

ЧП