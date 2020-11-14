Со слабым ветром и без осадков: синоптики рассказали, какой будет погода в Екатеринбурге в начале рабочей недели

Снега выпало уже столько, что можно кататься на лыжах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодная погода, а с нею и снежный покров сохранятся в Екатеринбурге в начале следующей недели. Так, по данным синоптиков, в воскресенье в столице Урала столбики термометров опустятся до -12...-14 градусов Цельсия ночью и до -10...-12 днем. Ветер будет северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. В понедельник днем станет лишь чуть теплее.

- Ожидается переменная облачность, без осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС». - Температура воздуха днем: -13…-15 градусов Цельсия, днем -8...-10 градусов. Ветер неустойчивый слабый.