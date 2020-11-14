С конца октября в Свердловской области под лед провалились уже пять человек

Пока толщина льда меньше 10 сантиметров выходить на лед опасно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС предупреждают: с конца октября на водоемах региона уже пять раз люди проваливались под лед. Три человека погибли. В связи с этим на берегах озер, прудов и рек стали появляться предупреждающие таблички: «Выход на тонкий лед запрещен».

- Согласно Закона Свердловской области от 14.06.2005 года №52-ОЗ, за выход на лед в зоне действия знака «Переход по льду запрещён», нарушителей ждет штраф до 5 тысяч рублей, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Свердловские спасатели рекомендуют не пренебрегать мерами безопасности на водных объектах.

Пока толщина льда меньше 10 сантиметров выходить на лед опасно. Также спасатели напоминают любителям подледной ловли - нужно носить во время рыбалки спасательный жилет.

- Также обязательно следует провести беседы с детьми об опасности нахождения на водоемах в осенний период времени, - добавляют в МЧС. - И обязательно помнить, что именно взрослые несут ответственность за своих детей и должны своевременно прививать им культуру безопасности.