Екатеринбургский боксер поборется за титул суперчемпиона

Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

Боксер, представляющий Академию единоборств РМК Екатеринбурга, Юрий Кашинский проведет бой за звание суперчемпиона WBA. Его соперником на ринге станет французский чемпион Арсен Гуламирян, который до этого не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере.

- Кашинский занимает десятую строчку рейтинга WBA. В качестве претендента на бой с Гуламиряном его выбрала французская сторона, - сообщили в Академии.

Поединок состоится 13 декабря во Франции. Российский боксер за свою карьеру выиграл 19 поединков, 17 из которых завершены досрочно.