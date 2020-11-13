В Асбесте возбудили уголовное дело после пропажи ребенка

Фото: сайт поискового движения «Лиза Алерт»

Полиция Асбеста возбудила уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 11-летней девочки. Заявление об ее пропаже поступило в полицию 13 ноября. Девочка ушла из дома на прогулку днем ранее и не вернулась. Поиски по горячим следам не увенчались успехом.

Сейчас для выяснения обстоятельств происшествия и помощи следствию в Асбест отправили работников отдела криминалистики следственного комитета по Свердловской области.

Сотрудники полиции и волонтеры продолжают искать исчезнувшую девочку. Следствие обращается ко всем, кто знает местонахождение пропавшей или обстоятельства ее исчезновения, позвоните по телефону территориального следственного отдела СК России: 8-982-636-05-51.