Свердловская магистраль готова к работе в зимних условиях

Фото: ОАО «РЖД»

Свердловская железная дорога и структурные подразделения ОАО «РЖД», действующие в ее границах, завершили подготовку к работе в зимний период. Сложная эпидемиологическая обстановка внесла определенные коррективы в реализацию плановых мероприятий. Помимо комплекса сезонных мер по обеспечению устойчивого функционирования магистрали в условиях холодов и снегопадов, особое внимание в этом году было уделено мероприятиям, направленным на противодействие распространению вирусных инфекций.

Одно из важнейших направлений работы – обеспечение для пассажиров комфортных и безопасных условий при нахождении на объектах магистрали и в поездах. Проверены инженерные коммуникации (системы отопления, вентиляции, освещения и др.) всех 138 вокзалов, пассажирских зданий и 70 пассажирских павильонов. Проведена инспекция и ремонт вагонов и секций электропоездов, в том числе дополнительная ревизия отопительных систем. На всех пассажирских объектах и в подвижном составе осуществляется постоянный контроль за поддержанием нормативного температурного режима. Также на регулярной основе проводятся мероприятия по дезинфекции помещений, вагонов поездов дальнего и пригородного сообщения. Для борьбы с гололедом (посыпки платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров) обеспечен необходимый запас песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря.

Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), кожными антисептками. Проведена массовая вакцинация работников от гриппа. В первую очередь тех, кто обеспечивает бесперебойное движение поездов, контактирует с большим количеством людей или долгое время находится на открытом воздухе. Усилен контроль за подготовкой так называемых «первозимников» – специалистов, которые впервые будут работать на магистрали в холода. Все они закреплены за опытными наставниками, обеспечены зимней спецодеждой и обувью, средствами защиты от обморожения.

К работе в зимних условиях готовы все станции дороги: проверена осветительная аппаратура, компрессорные установки, устройства пневмообдувки стрелочных переводов, системы связи. Проведена ревизия водопроводов, теплотрасс и котельных.

Подготовлен парк специального подвижного состава, снегоочистительной и снегоуборочной техники. Всего предстоящей зимой на дороге будет работать 111 единиц снегоуборочных, пневмоочистительных машин и снегоочистителей. Для обеспечения устойчивого функционирования магистрали в условиях низких температур и неблагоприятных погодных явлений актуализированы планы распределения людей и техники на важнейших станциях и перегонах.