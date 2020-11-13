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Коронавирус Covid-19

Екатеринбургским пациентам с COVID-19 начнут бесплатно раздавать лекарства

На закупку выделили 162 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Препараты уже закуплены, с 13 ноября их начнут раздавать

Препараты уже закуплены, с 13 ноября их начнут раздавать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем «Инстаграме» рассказал о повышенном спросе на лекарства в период сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ. Глава региона сообщил о закупках лекарств для больных коронавирусом, лечащихся дома.

- Недавно были получены дополнительные 162,2 миллиона рублей на лекарства. Большинство необходимых препаратов уже закупили. С 13 ноября их будут раздавать пациентам с COVID-19, - следует из сообщения политика.

По словам Куйвашева, речь идет о дополнительных поставках свердловского препарата Триазаверин. Средства выделили из бюджета региона. Губернатор уверен, что с непростой обстановкой поможет справиться упрощение системы маркировки лекарств и специальная форма на сайте госуслуг для медиков, так они могут сообщить о нехватке лекарств.