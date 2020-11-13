ВТБ открыл офис в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: предоставлено ВТБ

13 ноября банк ВТБ презентовал клиентам первое отделение на территории Академического района Екатеринбурга. Также управляющий ВТБ в регионе Алексей Долгов и генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев подписали соглашение о сотрудничестве.

Посетителям офиса доступны самые востребованные розничные услуги: кредитные продукты, счета и вклады, выпуск карт, платежи и переводы. В отделении установлены четыре новых банкомата, оснащенных бесконтактным модулем и функцией кеш-ресайклинга. Два из них работают круглосуточно при входной группе. Также к услугам клиентов кассовое окно и просторная зона обслуживания.

Офис оснащен экологичной безбумажной технологией: по желанию клиенты могут получить и подписать необходимые документы в электронном виде через систему ВТБ-Онлайн.

Отделение полностью соответствует требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня в офисе проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того, банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты и сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Фото: предоставлено ВТБ

В соответствии с подписанным соглашением, ВТБ и «РСГ-Академическое» планируют развивать стратегическое партнерство в части ипотечных сервисов, формировать выгодные условия кредитования и специальные предложения для жителей Академического района, а также укреплять иные направления сотрудничества.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил:

- Академический готовится официально получить статус восьмой административной единицы Екатеринбурга, район интенсивно развивается, и мы рады открыть первую точку обслуживания на его территории. Уже сейчас многие жители района являются клиентами ВТБ, и теперь они смогут получить нужные услуги в отделении в шаговой доступности. Это яркий пример того, что наряду с цифровыми технологиями мы продолжаем развивать и офисную сеть, чтобы у клиентов была возможность выбрать удобный канал сервиса.

Николай Зуев, генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»:

- При строительстве Академического мы с самого начала придерживались принципов комплексного освоения территории, создавая максимально комфортные условия для наших жителей. Район проектируется таким образом, чтобы все необходимые объекты инфраструктуры – от детского сада и школы до поликлиник и торговых центров – находились рядом с домом. И современные финансовые сервисы для активно развивающейся территории, безусловно, необходимы и востребованы. У жителей района должна быть возможность получать весь спектр финансовых услуг – от ипотеки и до преумножения своих средств в той форме, которая им комфортнее.

Дополнительный офис «Академический» расположен по адресу пр-т Академика Сахарова, 70 и обслуживает клиентов с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 17.00 в субботу.

Сеть ВТБ в Свердловской области насчитывает 45 отделений, в том числе 19 – в Екатеринбурге.

Справка:

Академический – перспективное направление развития Екатеринбурга, крупнейший в России и Европе проект комплексного освоения территории.

Академический возводится на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером – группой компаний «КОРТРОС». Застройку района в рамках проекта комплексного освоения территорий с 2006 года осуществляет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». По данным журнала Forbеs ГК «КОРТРОС» входит в 20-ку самых надежных застройщиков России.

Одновременно с жилыми домами в Академическом строятся объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Школы, детские сады, поликлиники, торговые центры, магазины, офисы ведущих банков и другие необходимые для комфортной жизни горожан сервисы расположены в шаговой доступности. В районе проживает более 70 000 человек, среди них около 70% - семьи с детьми.

В настоящее время на базе Академического формируется уникальная для России практика – создается новая самостоятельная административная городская единица. В декабре 2019 года Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев подписал постановление о создании 8 района Екатеринбурга. В ноябре 2020 года Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении наименования Академический новому, восьмому району Екатеринбурга.