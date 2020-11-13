В Свердловской области учредили премию в память о погибшем от COVID-19 министре

Премию будут вручать за подготовку специалистов в сфере агропромышленного комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области в своем «Инстаграме» рассказал об утверждении новой ежегодной премии за развитие сельского хозяйства. Ее будут вручать за лучшую подготовку молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса. Лауреаты смогут получить 100 тысяч рублей. Премия получила имя Дмитрий Дегтярева.

- Дмитрий Сергеевич Дегтярев внес большой вклад в развитие аграрной промышленности региона и возглавлял профильное министерство в последние годы, - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Дегтярев был министром сельского хозяйства Свердловской области и умер в этом году от коронавируса. На его место пришел заместитель министра Артем Бахтерев.