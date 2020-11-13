В прокуратуре рассказали подробности гибели рабочего под трапом тягача под Нижним Тагилом

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

В прокуратуре рассказали подробности гибели 52-летнего рабочего под трапом тягача под Нижним Тагилом. По данным ведомства, мужчина погиб во время погрузочных работ при реконструкции моста через реку Бродовка в селе Бродово.

- По предварительной информации, мужчина осуществлял трудовую деятельность в АО «Мелиострой» в должности водителя на основании трудового договора. Прокуратура направила запрос в указанную организацию для подтверждения факта работы погибшего сотрудника в данной организации, - рассказали в прокуратуре.

Сотрудники ведомства начали проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка соблюдению организацией требований трудового законодательства в части охраны труда. Кроме того прокуратура взяла на контроль проведение следователями доследственной проверки.