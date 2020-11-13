В Екатеринбурге отремонтируют дороги на Сибирском тракте и в районе Автовокзала

Ремонт указанных на госзакупках дорог необходимо будет завершить до 20 сентября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на ремонт дорог в районе Автовокзала и на Сибирском тракте. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта - 280 миллионов рублей. Согласно документам, подрядчик, который выиграет конкурс, отремонтирует:

- улицу Фурманова от 8 Марта до Шаумяна,

- улицу 8 Марта от дома № 167 до здания № 1 на Академика Шварца,

- улицу Щорса от Белинского до 8 Марта,

- улицу Сибирский тракт от Загородного переулка до дома № 103

- улицу Сибирский тракт от дома № 2б на Варшавской до улицы Чистой.

Торги пройдут 24 ноября. А готовый ремонт подрядчику нужно будет сдать до 20 сентября 2021 года. Помимо проезжей части, рабочие должны будут привести в порядок тротуары.