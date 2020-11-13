Сейчас на 4 месяце: следователи объявили в федеральный розыск свердловчанку, напавшую на полицейских

Фото: СК по Свердловской области

В Свердловской области следователи объявили в федеральный розыск 25-летнюю жительницу Верхней Пышмы Знаменскую Альбину. Ее обвиняют в «применении насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, вечером 18 февраля женщина утроила у родственников скандал, из-за чего попала в отдел полиции. Находясь там она вела себя агрессивно, требовала, чтобы ее отпустили и накинулась на полицейских.

- В конце июля 2020 года, уже находясь под следствием, женщина решила уйти от ответственности, и скрылась из города Верхней Пышмы, в связи с чем она была объявлена в федеральный розыск, - рассказали в СК по Свердловской области.

По данным силовиков, сейчас женщина может находиться в Санкт-Петербурге. Кроме того, по имеющейся информации, Альбина Ринатовна находится на 4 месяце беременности, поэтому не исключено, что она обратиться в женскую консультацию.

Знаменская Альбина Ринатовна худощавого телосложения. Ее рост около 165 сантиметров. У нее темные волосы. Обвиняемая также имеет отличительную примету - в носу у нее пирсинг в виде гвоздика.

Следствие обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8-919-388-73-78, 8-912-686-79-09. Сотрудники полиции гарантируют конфиденциальность.