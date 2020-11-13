На Урале у задержанного мужчины в отделе полиции лопнул мочевой пузырь

Мужчину сначала доставили от ОП, а потом в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом часу ночи 12 ноября в городе Реж на улице Ленина наряд полиции обратил внимание на мужчину, который вел себя неадекватно – ругался матом и шатался. Стражи порядка приняли решение задержать 34-летнего местного жителя.

Общаться с полицейскими мирно мужчина отказался и оказал сопротивление, после чего на него надели наручники и отвезли в отдел полиции. Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно отбывал наказание в местах не столь отдаленных за совершение убийства, изнасилования, кражи.

В здании отдела рецидивиста заключили в камеру временного содержания, составив на него административный протокол. Чуть позже задержанный житель Режа пожаловался на боль в животе, после чего ему вызвали бригаду медиков. Уже в больнице оказалось, что у мужчины произошел разрыв мочевого пузыря.

Как сообщил редакции «КП-Екатеринбург» знакомый дебошира, тот не отрицает, что нарушал в тот вечер общественный порядок. Так он сообщил, что в отделе полиции его знакомого не били, а проблемы со здоровьем у него были и раньше.

Мужчина признал, что стражи порядка его не били Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы прояснить ситуацию, «КП-Екатеринбург» обратилось к официальному представителю регионального Главка. Вот как ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых:

- Хочу отметить, что информация, которой поделился житель Режа с «Комсомолкой», оказалась на редкость объективной, как про самого фигуранта этой истории, так и про сотрудников полиции. События, о которых идет речь, развивались следующим образом: 12 ноября в 00:05 часов по местному времени наряд ППС на улице Ленина в городе Реж обнаружил мужчину с неадекватным поведением. Его личность достаточно быстро была установлена. Это местный житель 1986 года рождения, ранее судимый по статье 105, по статье 132 , по статье 158 УК РФ, который выражался в общественном месте грубой нецензурной бранью, оказал неповиновение представителям власти, коими являются сотрудники органов внутренних дел. Поэтому его доставили в территориальное УВД и привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП, и поместили в помещение для административных задержанных.

По словам Валерия Горелых, вскоре мужчина пожаловался на боли в области живота, после чего сотрудники полиции вызвали ему бригаду скорой помощи, которые отвезли мужчину в больницу. При доставлении задержанного в отдел полиции мужчина не жаловался на состояние здоровья, видимых телесных повреждений на нем не обнаружено.

- Сам мужчина пояснил, что при доставлении его в отдел полиции, сотрудники полиции телесных повреждений ему не причиняли. Ночью приехавшие врачи оказали ему профессиональную помощь. Медик, проводивший осмотр, также пояснил, что травм у задержанного не было, - рассказывает Валерий Горелых.

В больнице у мужчины диагностировали заболевание, прооперировали, сейчас он приходит в себя под присмотром медиков.