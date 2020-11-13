Свердловчанку оштрафовали за то, что она заразила коронавирусом свою маму и детей

Женщина заболела коронавирусом, но отказывалась от госпитализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Байкаловском районе Свердловской области женщина с положительным тестом на COVID-19 дважды отказалась от госпитализации и заразила коронавирусом свою пожилую маму и двух детей. Суд решил, что свердловчанка причинила вред здоровью своим близким и оштрафовал ее на 25 тысяч рублей. Впервые женщине выдали постановление об обязательной госпитализации, когда у нее подтвердился коронавирус.

- Решение было принято с целью недопущения заражения иных членов семьи заболевшей, совместно с которой проживают двое несовершеннолетних детей и мать в возрасте старше 80 лет, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Но она отказалась прийти в больницу. Спустя некоторое время мать и дети заболевшей сдали тесты на коронавирус и они оказались положительными. Информация об этом была передана в Роспотребнадзор. На этот раз женщина отказалась уже от госпитализации с ребенком.

- Таким образом, дважды отказавшись от госпитализации, женщина подвергла опасности и заболеванию иных членов своей семьи, - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалистами Роспотребнадзора в отношении жительницы Байкаловского района был составлен протокол по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Специалисты ведомства напоминают, что отказ от лечения COVID-19 в стационаре при отсутствии возможности обеспечить безопасность совместно проживающих членов семьи, которые относятся к группам риска, недопустим, поскольку это создает угрозу причинения вреда их жизни и здоровью.

- Призываем граждан выполнять требования санитарного законодательства, а также с целью проведения заключительной дезинфекции в очаге COVID-19 обеспечивать доступ дезинфекционной бригады в помещения по месту жительства, - добавили в Роспотребнадзоре.