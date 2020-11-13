В Свердловской области хотят рассматривать, как заболевших, всех, кто тесно контактирует с инфицированным коронавирусом человеком

За последние сутки в Свердловской области был выявлен еще 321 случай коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области решили немного изменить подход к борьбе с распространением коронавируса. Так, по словам главы региона, скоро в качестве заболевших COVID-19 будут рассматриваться все, кто находится в тесном контакте с инфицированным человеком.

- Мы уже в ближайшее время планируем в отношении контактов первого уровня ввести подход, когда они – даже если видимых признаков болезни у них нет – будут сразу рассматриваться как заболевшие, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. – Им сразу же будет назначаться профилактическое лечение, и они сразу же автоматически смогут воспользоваться больничным.

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 321 человека. С начала пандемии им заразились 40 011 человек.