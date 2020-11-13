Центр международной торговли в Екатеринбурге подал заявление о собственном банкротстве

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В Екатеринбурге Центр международной торговли на улице Куйбышева, 44д накануне подал заявление о собственном банкротстве. Соответствующий иск есть в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Долг компании составляет почти 93 миллиона рублей.

Центр международной торговли - это деловой комплекс класса «А» в центре Екатеринбурга. В его состав входит 24-этажный бизнес-центр (в том числе отель Panorama) и соединенный с ним трехэтажный конгресс-центр. Собственником имущества является ООО «Гранит XXI век».