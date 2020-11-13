Когда в аптеках Свердловской области закончатся перебои с лекарствами: отвечает губернатор

В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ситуации с лекарствами в аптеках региона. Поводом к тому стали частые жалобы жителей на то, что определенные медикаменты очень сложно найти.

- К сожалению, сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, напряженная ситуация с COVID-19 действительно спровоцировали ажиотажный спрос в рознице, мы его фиксируем, - подтвердил Евгений Куйвашев. - В отдельных случаях лекарства пропали в аптеках и из-за того, что люди скупали их впрок, часто без назначения врача.

Глава региона отметил, что недавно Свердловская область получила от федерации 162,2 миллиона рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, которые болеют дома.

- Мы уже закупили большинство необходимых препаратов, - сказал губернатор. - С 13 ноября их начнут раздавать пациентам с COVID-19. В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца, а также интерферонов и противовирусных — на один месяц.

Крупные поставки лекарств должны начаться на следующей неделе, например, противовирусного средства Триазаверин, разработанного на Урале.

- Уверен, все эти меры, а также упрощение системы маркировки лекарств и специальная форма на сайте госуслуг для медиков, благодаря которой они могут сообщить о нехватке лекарств или медоборудования, помогут нам справиться с ситуацией, - подвел итог Евгений Куйвашев.