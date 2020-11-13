В Свердловской области общее число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч человек

В Свердловской области продолжает расти количество выявленных за сутки заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти количество выявленных за сутки заболевших коронавирусом. Сегодня общее число заразившихся превысило 40 тысяч человек. По данным оперштаба на 13 ноября, общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 40 011. За сутки коронавирус подтвердился еще у 321 человек. В том числе 139 заболевших выявили в Екатеринбурге.

Также оперштаб сообщил, что за сутки зарегистрировано девять смертей от коронавируса. Общее число случаев - 874. Но, если говорить о хорошем, 323 человека смогли справиться с болезнью за сутки. Общее число выписанных достигло 32 154.

Напомним, что оперштаб начал публиковать социальную структуру заболевших СОVID-19. Согласно ей, среди заболевших коронавирусом больше 50% работающие свердловчане.