Под Нижним Тагилом мужчину придавило тралом тягача

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Под Нижним Тагилом в селе Бродово вчера трагически погиб 52-летний водитель тягача. Мужчину придавило тралом во время работы. Информацию об этом подтвердили «КП-Екатеринбург» в следственном комитете.

- Установлено, что водитель управляющий тягачом, находился сзади трала на котором осуществляется перевозка тяжелой техники. При погружении на данный трал экскаватора одна из сходней, по которым осуществляется заезд тяжелой техники на трал, упала на водителя по неустановленной пока причине, - рассказали в СК по Свердловской области.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Следственным отделом по Пригородному району СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту произошедшего несчастного случая, и выясняются обстоятельства трагедии.

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