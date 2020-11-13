Свердловчан пригласили в жюри международного кинофестиваля

Фото: предоставлено МТС

Жители восьми городов Свердловской области примут участие в выборе лучшего фильма 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК. Также восходящие звёзды кино будут награждены специальными призами от МТС Медиа – генерального партнёра этого фестиваля.

С 16 по 20 ноября в 10-ти кинозалах Свердловской области состоятся открытые показы работ участников Международного студенческого кинофестиваля ВГИК. 55 короткометражек, созданных студентами 49-ти киношкол из 40 стран мира смогут увидеть и оценить жители Екатеринбурга, Камышлова, Арамили, Верхнего Тагила, Тавды, Байкалово, Кировграда и Верхней Туры. Точные адреса площадок указаны ниже.

Впервые конкурсные показы Международного кинофестиваля ВГИК пройдут в кинотеатрах не только крупных городов, но и в муниципальных и даже сельских домах культуры. Помимо свердловчан право участия в голосовании при выборе победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» получат жители ещё 21 региона России. Других призёров определит профессиональное международное жюри фестиваля, возглавляемое всемирно известным корейским кинорежиссёром Ким Ки Дуком. А МТС Медиа намерена поддержать российских финалистов конкурса.

Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС, генеральный директор МТС Медиа: «Киноиндустрия – одна из самых перспективных отраслей современной креативной экономики. Эту экономику строят вместе творческая молодежь, создающая яркое кино, ведущий кинематографический вуз страны и крупный бизнес, инвестирующий в производство и распространение качественных российских фильмов. Мы хотим, чтобы современное российское и международное кино попало в том числе в те уголки страны, куда уже четверть века новое кино доходит с большим опозданием. В качестве генерального партнера 40-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК компания МТС Медиа, которая занимается развитием медиа активов и телевизионных продуктов, выберет и поощрит специальными призами десять стипендиатов в номинациях за лучший сценарий, лучшую режиссёрскую и операторскую работы, а также лучших художников-постановщиков. Надеюсь, что этот вклад нашей компании поможет открыть новые имена в кинематографе страны, жителям малых городов и сёл почувствовать себя участниками международного кинопроцесса».

Показы конкурсных работ участников 40-го Международного кинофестиваля ВГИК состоятся в следующих кинозалах Свердловской области:

- г. Екатеринбург - ГАУК СО "ИКЦ" Областной фильмофонд, ул. Блюхера, 4

- г. Екатеринбург - ГАУК СО "ИКЦ, Кинотеатр "Дом кино", ул. Луначарского, 137

- г. Екатеринбург - Президентский центр Б. Н. Ельцина, ул. Ельцина, 3

- с. Байкалово - МБУ «ЦИКД и СД», Кинозал «Горизонт», ул. Революции, 23

- г. Верхняя Тура - МБУК «КВЦ «КульТУРА», Кинотеатр «КульТУРА», ул. Машиностроителей, 3

-г. Тавда - МАУ «УКМПС», Кинотеатр Центр культуры «Россия», ул. Ленина, 91А

-г. Верхний Тагил - МАУК «ГДК», Кинозал «Энергетик», ул. Ленина, 100

-г. Арамиль - МБУ «ДК г. Арамиль», Кинозал «Панорама», ул. Рабочая, 120 А

-г. Кировград - МАУ «ЦКС», Кинозал «Спутник», ул. Свердлова, 47

-г. Камышлов - АМУК Камышловского ГО «Центр культуры и досуга», Кинотеатр «Сорокалетка», ул. Вокзальная, 14 А

Сайт проекта: https://www.vgikfestival.com

Справка

МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.

Международный студенческий фестиваль ВГИК — российский фестиваль кино-, теле- и театральных работ студентов российских и зарубежных кинематографических школ, проводящийся в Москве, начиная с 1961 года. Учредитель фестиваля — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова при содействии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Правительства города Москвы и руководства культуры российских регионов.